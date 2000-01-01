07.04 23:40 MIGnews.com

Ученые выяснили, каким женщинам чаще грозит рак груди

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Американские ученые считают, что худые женщины больше рискуют заболеть раком груди, чем те, которые склонные к полноте. По мнению исследователей, связь между онкологическими заболеваниями и весом обусловлена повышенным уровнем воспалений в тканях.Специалисты провели масштабное исследование с участием женщин, чей индекс массы тела не превышал 25 пунктов. У добровольцев собрали образцы жировой ткани и сделали анализ крови.Ученые выяснили, что у 40% участниц эксперимента выявлен повышенный уровень воспалений грудной жировой ткани. По мнению ученых, у женщин с нормальным индексом тела клетки жира в грудной ткани крупнее обычного, и они больше подвержены болезненному размножению и росту