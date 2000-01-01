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Названо безопасное количество яиц в день для здоровья | Фото:08.03 06:38   MIGnews.com

Названо безопасное количество яиц в день для здоровья

Употребление до одного яйца в день – безопасно для сердечно-сосудистой системы.

К такому выводу пришли ученые из Школы общественного здравоохранения Гарвардского университета, передает CNN Health.

По словам заведующего кафедры питания Фрэнка Ху, человек может съесть на завтрак и два яйца, но не более одного или двух раз в неделю. В желтке содержится много холестерина, избыток которого связан с высоким риском атеросклероза и болезней сердечно-сосудистой системы.

Исследователи изучили потребление более чем 146 тысяч человек из 21 страны, а также случаи заболевания более 31 тысяч пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Те, кто ел семь или меньше яиц в неделю, не имели высокого риска заболеваний или смертности.


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