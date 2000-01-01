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Коронавирус: разработан уникальный тест для диагностики | Фото:07.03 15:26   MIGnews.com

Коронавирус: разработан уникальный тест для диагностики

Национальное управление Китая по контролю над медицинскими изделиями одобрило уникальную тест-систему, позволяющую получить результаты диагностики коронавируса за 29 минут.

Об этом сообщает информационное агентство "Синьхуа".

Систему разработала группа ученых во главе со специалистами Сямыньского университета. Уточняется, что ее можно применять для диагностики клинических и предполагаемых случаев заражения, а также для скрининга групп высокого риска.

Что примечательно, тестирование успешно прошло испытания в больницах китайского города Ухань, который является эпицентром распространения заразы.

Более того, метод был также одобрен в Евросоюзе. Три набора тест-системы отправили в страны ЕС, среди которых Италия – самый крупный очаг коронавируса вне КНР, Австрия и Нидерланды.


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