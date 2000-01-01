07.03 15:26 MIGnews.com

Коронавирус: разработан уникальный тест для диагностики

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Национальное управление Китая по контролю над медицинскими изделиями одобрило уникальную тест-систему, позволяющую получить результаты диагностики коронавируса за 29 минут.Об этом сообщает информационное агентство "Синьхуа".Систему разработала группа ученых во главе со специалистами Сямыньского университета. Уточняется, что ее можно применять для диагностики клинических и предполагаемых случаев заражения, а также для скрининга групп высокого риска.Что примечательно, тестирование успешно прошло испытания в больницах китайского города Ухань, который является эпицентром распространения заразы.Более того, метод был также одобрен в Евросоюзе. Три набора тест-системы отправили в страны ЕС, среди которых Италия – самый крупный очаг коронавируса вне КНР, Австрия и Нидерланды.