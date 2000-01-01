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Ученые научились полностью уничтожать рак | Фото:08.03 00:28   MIGnews.com

Ученые научились полностью уничтожать рак

Исследователи из Гарвардского университета в США создали вакцину, активирующую иммунитет для борьбы с раком.

Об этом стало известно из пресс-релиза, размещенного в среду, 7 марта на MedicalXpress.

Принцип такой терапии основан на неонтигенах, специфичных для каждой конкретной опухоли – дефектных пептидных молекулах, присутствующих на поверхности раковых клеток. Дендритные клетки помогают Т-лимфоцитам распознавать неоантигены и обеспечивают реакцию иммунитета, направленную против развития опухолей.

Ученые применили биоматериал, состоящий из маленьких кремниевых стержней и покрытый полиэтиленимином — соединением, используемым для доставки ДНК и белков в клетки.

При введение под кожу он образует трехмерный каркас, привлекающий дендритные клетки. Также стержни были соединены с неоантигенами, что давало возможность последним без затруднений проникать внутрь дендритных клеток.

Согласно результатам исследования, такие вакцины были эффективнее обычных и вызывали сильную реакцию иммунной системы у мышей. В частности, была синтезирована вакцина, содержавшая пептид Е7, связанный с раком шейки матки.

Полученная вакцина способствовала почти полному уничтожению опухолей у грызунов, которые жили более 150 дней, тогда как животные, которых лечили традиционным способом, умирали на 30 день.

Ранее в феврале ученые из США выявили способность организма у больных синдромом Хантингтона подавлять раковые клетки, что на 80% снижает риск развития онкологии.
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