07.03 21:16 MIGnews.com

Сотни раковых пациентов Клалит лечили неправильно

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Второй канал израильского ТВ сообщил, что в результате ошибки при диагностике сотни клиентов больничной кассы Клалит- больных онкологическими заболеваниями получили неправильное лечение.Неправильное лечение было назначено из-за ошибки в работе одного из крупнейших израильских центров биопсии.В заявлении Клалита сообщается: “У нас не было данных, указывающих на возможность ошибки. О произошедшем поставлено в известность министерство здравоохранения”.