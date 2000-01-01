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Сотни раковых пациентов Клалит лечили неправильно 07.03 21:16   MIGnews.com

Сотни раковых пациентов Клалит лечили неправильно

Второй канал израильского ТВ сообщил, что в результате ошибки при диагностике сотни клиентов больничной кассы Клалит- больных онкологическими заболеваниями получили неправильное лечение.

Неправильное лечение было назначено из-за ошибки в работе одного из крупнейших израильских центров биопсии.

В заявлении Клалита сообщается: “У нас не было данных, указывающих на возможность ошибки. О произошедшем поставлено в известность министерство здравоохранения”.
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