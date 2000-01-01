07.02 09:29 MIGnews.com

Лайнер коронавируса с израильтянами: уже 61 случай заражения

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Количество зараженных коронавирусом 2019-nCoV на круизном лайнере Diamond Princess, находящемся на карантине у берегов японской Иокогамы, возросло до 61.О новых подтвержденных случаях сообщило Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии.В частности, из 3700 пассажиров на борту проверку прошли лишь 273 из-за симптомов. Из 41 нового случая заражения – 21 выявлен среди японцев. Национальности других инфицированных пока не уточняются.По данным Министерства иностранных дел, среди пассажиров на круизном лайнере находятся 15 израильтян. На данный момент нет подтверждения, что кто-то из них заражен.В связи с обнаружением на судне новых инфицированных Международная ассоциация круизных линий строго запретила принимать на борт пассажиров, прибывших из Китая.