В Ухане зараженных жителей собрали в карантинные лагеря
Сунь Чуньлань, вице-премьер, которой поручено руководить действиями центрального правительства по противодействию вспышке коронавируса в центре Уханя, дала распоряжение правоохранителям посещать каждый дом, чтобы проверить температуру каждого жителя и опросить близких контактов инфицированных пациентов.
"Установите 24-часовую систему дежурства. В этих условиях военного времени не должно быть дезертиров, иначе они навсегда будут пригвождены к столбу исторического позора", - сказала она. Об этом сообщает The New York Times.
Власти города поспешили выполнить эти инструкции, создав на этой неделе временные массовые карантинные приюты. Приюты предназначены для пациентов с коронавирусом с более легкими симптомами. Однако растет беспокойство по поводу того, смогут ли центры, в которых будут размещаться тысячи людей на больших пространствах, обеспечить даже базовую помощь пациентам и защитить от риска дальнейшего заражения.
Национальные органы здравоохранения заявили, что в пятницу, 7 февраля, было зарегистрировано более 70 новых случаев смерти и 3100 новых случаев заболевания, произошедших за последние 24 часа.
Всего в результате вызванной коронавирусом пневмонии погибло не менее 636 человек. Общее количество подтвержденных случаев достигло 31 161.