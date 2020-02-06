Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











В Ухане зараженных жителей собрали в карантинные лагеря 07.02 08:17   MIGnews.com

В Ухане зараженных жителей собрали в карантинные лагеря

Сунь Чуньлань, вице-премьер, которой поручено руководить действиями центрального правительства по противодействию вспышке коронавируса в центре Уханя, дала распоряжение правоохранителям посещать каждый дом, чтобы проверить температуру каждого жителя и опросить близких контактов инфицированных пациентов.

"Установите 24-часовую систему дежурства. В этих условиях военного времени не должно быть дезертиров, иначе они навсегда будут пригвождены к столбу исторического позора", - сказала она. Об этом сообщает The New York Times.

Власти города поспешили выполнить эти инструкции, создав на этой неделе временные массовые карантинные приюты. Приюты предназначены для пациентов с коронавирусом с более легкими симптомами. Однако растет беспокойство по поводу того, смогут ли центры, в которых будут размещаться тысячи людей на больших пространствах, обеспечить даже базовую помощь пациентам и защитить от риска дальнейшего заражения.

Национальные органы здравоохранения заявили, что в пятницу, 7 февраля, было зарегистрировано более 70 новых случаев смерти и 3100 новых случаев заболевания, произошедших за последние 24 часа.

Всего в результате вызванной коронавирусом пневмонии погибло не менее 636 человек. Общее количество подтвержденных случаев достигло 31 161.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
10:22
Ученые вырастили растения из 2000-летних семян
10:05
Кушнер: Ольмерт и Аббас – "жалкие завистники"
09:42
Иран похвастается деталями атаки на базы США в Ираке
09:29
Лайнер коронавируса с израильтянами: уже 61 случай заражения
09:10
Нетаниягу: репатрианты из Эфиопии и РФ возвращаются в Ликуд
08:52
ИИ предсказал 2,5 млрд зараженных коронавирусом
08:35
Фридман: с немедленной аннексией следует подождать
08:02
Яир Голан: правые виновны в волне террора
07:46
Нетаниягу: мы открыли небо и принесли "гору денег"
07:30
Видео: испытание лазерной системы перехвата
07:10
Вспышка коронавируса: медики подметили странный нюанс
06:30
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
05:22
Китайский студент похвастался проникновением в Австралию
04:36
Киану Ривз был замечен на съемках "Матрицы 4"  
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus