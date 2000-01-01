07.02 22:00 MIGnews.com

ВОЗ бьет тревогу из-за новой проблемы с коронавирусом

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На фоне вспышки китайского коронавируса 2019-ncov зафиксирован мировой дефицит запасов средств индивидуальной защиты.Соответствующее заявление во время заседания Исполнительного комитета Всемирной организации здравоохранения в Женеве сделал глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.Он отметил, что во все страны мира посылаются наборы для тестирования вируса, маски, перчатки, респираторы и медицинские халаты. Но ситуацию это не спасает, поскольку мир столкнулся "с хронической нехваткой" этих предметов.По словам главы ВОЗ, медицинских масок из-за массовой закупки хватит максимум на 4-6 месяцев. Стоимость на них и респираторы взлетела в 20 раз, поскольку спрос – в 100 раз выше обычного.Организация собирается мобилизовать все возможности системы ООН для реагирования на вспышку коронавируса в мире.По последним данным, число погибших от распространения эпидемии достигло 638 человек. Количество инфицированных увеличилось до 31 481 человека, из которых только в Китае – 31 211. За пределами КНР – 270 подтвержденных случаев.