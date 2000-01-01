07.02 20:30 MIGnews.com
Коронавирус: 2-летняя девочка на карантине в Израиле
В пятницу, 7 февраля, в больницу "Меир" в Кфар-Сабе разместили на карантин двухлетнего ребенка с подозрением на заражение коронавирусом.
Девочка недавно вернулась из Таиланда, передает Ynet
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Ребенка госпитализировали, поскольку были обнаружены характерные симптомы: проблемы с дыхательными путями, диарея и температура.
Медики уже сделали все необходимые анализы для установления точного диагноза. Образцы изучат специалисты в центральной вирусологической лаборатории больницы "Шиба".
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