Израиль: предостережение от поездок в Азию из-за вируса

"Вопреки ряду сообщений в средствах массовой информации, предупреждение о поездках в Таиланд из-за распространения коронавируса пока не распространялось", – заявили в МИД.
Ведомство изучает всю информацию, поступающую из Таиланда и других стран Азии от организаций, которые занимаются уханьским вирусом. В МИД добавили, что проводят ежедневные оценки ситуации.
Тем временем в СМИ появилась информация, что Таиланд вошел в расширенный список Министерства здравоохранения со странами, которые представляют высокий риск заражения: материковый Китай, Гонконг, Макао, Сингапур, Япония, Южная Корея.
Въезд в Израиль из этих стран остается открытым, но в случае появления симптомов в первые две недели после прибытия больные подлежат изоляции.
Минздрав издал указ о сдаче анализов для всех, кто возвращается с симптомами вируса: температура выше 38, кашель, отдышка и прочие. Израильтянам посоветовали обращаться в больницы и не контактировать с людьми в подобных случаях.