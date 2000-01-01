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Израиль: предостережение от поездок в Азию из-за вируса | Фото:07.02 18:13   MIGnews.com

Израиль: предостережение от поездок в Азию из-за вируса

В пятницу, 7 февраля, Министерство иностранных дел прокомментировало ранее распространенную информацию, что израильтянам стоит воздержаться от поездок в Таиланд из-за коронавируса.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

"Вопреки ряду сообщений в средствах массовой информации, предупреждение о поездках в Таиланд из-за распространения коронавируса пока не распространялось", – заявили в МИД.

Ведомство изучает всю информацию, поступающую из Таиланда и других стран Азии от организаций, которые занимаются уханьским вирусом. В МИД добавили, что проводят ежедневные оценки ситуации.

Тем временем в СМИ появилась информация, что Таиланд вошел в расширенный список Министерства здравоохранения со странами, которые представляют высокий риск заражения: материковый Китай, Гонконг, Макао, Сингапур, Япония, Южная Корея.

Въезд в Израиль из этих стран остается открытым, но в случае появления симптомов в первые две недели после прибытия больные подлежат изоляции.

Минздрав издал указ о сдаче анализов для всех, кто возвращается с симптомами вируса: температура выше 38, кашель, отдышка и прочие. Израильтянам посоветовали обращаться в больницы и не контактировать с людьми в подобных случаях.


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