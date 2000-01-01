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Ученые совершили прорыв в исследовании рака | Фото:08.02 03:40   MIGnews.com

Ученые совершили прорыв в исследовании рака

Ученые смогли полностью расшифровать геном 38 видов раковых клеток и составить перечень мутаций ДНК, ответственных за развитие онкологических заболеваний.

Исследование "Анализ полного генома всех видов рака" (PCAWG) заняло более 10 лет, передает ВВС.

Так, специалисты расшифровали генетическую информацию раковых клеток 2,6 тысячи человек, сравнив рак с пазлом из 100 тысяч частей, из которых до настоящего момента существовал только 1% информации.

"С помощью собранной информации о происхождении и развитии опухолей мы можем разработать новые способы ранней диагностики рака, более направленные методы терапии – и более успешно лечить пациентов", – рассказал член координационного комитета PCAWG Линкольн Стайн.

Ранее мутацию пытались проанализировать лишь в той части генома, в которой закодированы белки. Она составляла лишь 2% всей наследственной информации. Тем временем остальная часть кода не изучалась, поскольку в ней информация не отвечала за строительные материалы клетки.

Теперь ученым удалось найти тысячи мутаций и описать более 80%, приводящих к онкологии. По словам исследователей, их открытия помогут раньше диагностировать рак. Как стало известно, некоторые виды начинают формироваться на генетическом уровне несколько лет или даже десятилетий.


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