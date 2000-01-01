08.02 05:51 MIGnews.com

Учёные доказали: По вечерам полезны углеводы

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Как оказалось, можно есть любимую пищу вечером и даже не поправляться.Например, жирную пищу лучше всего употреблять непосредственно перед основным ужином, считает британский тележурналист и диетолог, автор диеты 5:2 Майкл Мосли.Он утверждает, что это не повлияет на вашу фигуру.Мосли также рекомендует потребление углеводов перенести на вечер – это приводит к менее резким скачкам уровня глюкозы в крови.Теорию Мосли на практике проверили исследователи из Университета Суррея.Теперь ученые намерены доказать, что углеводная "диета" с употреблением пищи по вечерам может улучшить здоровье.