Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Учёные доказали: По вечерам полезны углеводы | Фото: Thinkstock08.02 05:51   MIGnews.com

Учёные доказали: По вечерам полезны углеводы

Как оказалось, можно есть любимую пищу вечером и даже не поправляться.

Например, жирную пищу лучше всего употреблять непосредственно перед основным ужином, считает британский тележурналист и диетолог, автор диеты 5:2 Майкл Мосли.

Он утверждает, что это не повлияет на вашу фигуру.

Мосли также рекомендует потребление углеводов перенести на вечер – это приводит к менее резким скачкам уровня глюкозы в крови.

Теорию Мосли на практике проверили исследователи из Университета Суррея.

Теперь ученые намерены доказать, что углеводная "диета" с употреблением пищи по вечерам может улучшить здоровье.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
19:41
Нетаниягу о проекте помощи выжившим в Катастрофе
19:25
ПА обвинила посла США в Израиле в разжигании конфликта
18:44
Ливан убедили в том, что Израиль не стремится к конфликту
18:24
Адвокат Нетаниягу: мы не атаковали Альшейха, он атаковал нас
18:24
СМИ нашли связь Турции с "Исламским государством"
17:58
Ривлин поддержал решение о депортации беженцев
17:53
Дамаск обвинил Вашингтон в открытой агрессии
17:28
В МО РФ США назвали захватчиками экономических активов Сирии
16:58
Иран: Мы всегда боролись с терроризмом
16:26
МИД Израиля: На Мальдивы ехать не стоит
16:21
КНДР показала на военном параде ракету нового типа
16:02
"Дела Нетаниягу - отвратительный конфликт интересов"
15:14
КНДР накануне Олимпиады провела военный парад
14:59
Эмираты пожертвовали Газе 2 млн. долларов
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus