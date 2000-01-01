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Ученые назвали правильный способ заварки чая 07.01 17:39   MIGnews.com

Ученые назвали правильный способ заварки чая

Эксперты немецкого Федерального института оценки рисков выяснили, что чай может превратиться в опасный для организма яд в случае неправильного способа заваривания.

По мнению ученых, исходя из того, что чай является натуральным продуктом, в нем могут содержаться бактерии, дрожжи, плесень или такие патогены, как сальмонелла, поэтому при приготовлении этого напитка следует четко следовать инструкции изготовителя, заливать чайные листья кипятком и затем оставлять завариваться на пять минут.

Исследователи категорически не рекомендуют пить чай, который настаивался в течение нескольких часов, так как это может нанести вред организму.


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