07.01 17:39 MIGnews.com

Ученые назвали правильный способ заварки чая

Поделиться

Комментарии





Эксперты немецкого Федерального института оценки рисков выяснили, что чай может превратиться в опасный для организма яд в случае неправильного способа заваривания.По мнению ученых, исходя из того, что чай является натуральным продуктом, в нем могут содержаться бактерии, дрожжи, плесень или такие патогены, как сальмонелла, поэтому при приготовлении этого напитка следует четко следовать инструкции изготовителя, заливать чайные листья кипятком и затем оставлять завариваться на пять минут.Исследователи категорически не рекомендуют пить чай, который настаивался в течение нескольких часов, так как это может нанести вред организму.