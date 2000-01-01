08.01 01:33 MIGnews.com

Чем полезен дневной сон?

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Люди, которые спят около часа в дневное время могут похвастаться более низким артериальным давлением даже при стрессе.Дневной сон может иметь преимущества для сердечно-сосудистой системы, утверждают клиницисты Allegheny College (США).Исследователи утверждают, что люди, которые спят по крайней мере 45-60 минут среди дня, имеют более низкое артериальное давление даже при стрессе. Ненормированный график, посменная работа, повышенная тревожность и более широкое использование интернета и просмотр телевидения поздно ночью - все эти характеристики нашего современного общества имеют негативное влияние на качество сна. Средняя продолжительность сна в настоящее время почти на 2 часа меньше, чем 50 лет назад. Расстройствами сна страдает чуть ли не половина населения всей нашей планеты.Нестабильный режим сна отрицательно действует на самочувствие, повышая риск гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний. Дневной сон, как оказалось, обладает тонизирующим эффектом на общую бодрость и снижает артериальное давление после психического стресса. По мнению кардиологов, дневной сон имеет положительные свойства для здоровья за счет ускоренного восстановления работы сердечно-сосудистой системы после испытанного стресса. По их данным, риск умереть от болезней сердца сокращается на 40% для людей, которые регулярно спят днем.