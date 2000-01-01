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Ученые выяснили что делает человека вялым | Фото: Thinkstock08.01 00:33   MIGnews.com

Ученые выяснили что делает человека вялым

Невкусная и однообразная пища может спровоцировать депрессию, считают специалисты.

Хроническая усталость и депрессия могут быть спровоцированы невкусной и однообразной пищей, которую употребляет человек. Такое питание, а тем более жесткие диеты, снижают эмоциональный фон и делают человека вялым.

Медики объясняют, что находится в депрессивном состоянии человек наносит себе двойной удар. Приелись пища начинает казаться еще более невкусной, меняется и вкусовое восприятие. Поэтому затяжная депрессия делает невкусной даже некогда любимые блюда. Зато подавленное состояние механически заставляет человека есть больше. Подсчитано, что 30% людей при депрессии полнеют.

Психиатры объясняют понятие диетическая депрессия. Сидящие на изнурительной диете девушки и женщины недополучают полезных веществ, мозг активизирует зоны тревоги, и это становится первым шагом к булимии и анорексии.
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