Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Ученые рассказали об опасности переизбытка сна | Фото:07.12 07:10   MIGnews.com

Ученые рассказали об опасности переизбытка сна

Переизбыток сна представляет еще большую опасность, чем недосып.

К такому выводу пришли ученые из Колорадского университета в Боулдере, передает MedicalXpress.

Специалисты утверждают, что из-за неправильного режима сна могут развиться проблемы с сердцем. При этом проблема может коснуться даже тех, кто ведет здоровый образ жизни и занимается спортом.

Ученые в течение семи лет рассмотрели генетические и медицинские данные 461 тысячи человек в возрасте от 40 до 69 лет, у которых никогда не было сердечного приступа. Как стало известно, при сне менее шести часов, люди на 20% больше подвержены риску инфаркта.

Если время сна увеличивалось до более чем девяти часов, вероятность сердечного приступа возрастает на 34%. Также переизбыток сна может привести к воспалительным процессам в организме.

Ученые уверяют, что спать нужно от шести до девяти часов. Такой режим снижает риск инфаркта у генетически предрасположенных к сердечным заболеваниям людей на 18%.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
13:06
СМИ: иранские ПВО "покрошили" свои же расчеты
12:43
Судья БАГАЦа: мы должны показать, что слышим критику
12:34
Умерла звезда культового сериала "Клан Сопрано"
12:05
Пожар на юге Тель-Авива: перекрыто несколько улиц
11:44
Попросит ли Нетаниягу об иммунитете: СМИ назвали сроки
11:20
Тунберг: школьные экозабастовки ни к чему не привели
10:34
Эпидемия кори в Самоа: арестован ярый противник прививок
10:01
Осужденного израильского магната Данкера могут помиловать
09:06
Израиль испытал ракету типа "земля-земля" Jericho-4
08:33
Прогноз погоды в Израиле: дожди и похолодание
08:13
Убийства в Ираке: США ввели новые санкции
07:50
Зариф: Израиль испытал ядерную ракету, нацеленную на Иран
07:30
Стрельба на авиабазе США:убийца был против поддержки Израиля
06:50
Случайно отпилил: американцу пришили палец с ноги на руку
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus