07.12 07:10 MIGnews.com

Ученые рассказали об опасности переизбытка сна

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Переизбыток сна представляет еще большую опасность, чем недосып.К такому выводу пришли ученые из Колорадского университета в Боулдере, передает MedicalXpress.Специалисты утверждают, что из-за неправильного режима сна могут развиться проблемы с сердцем. При этом проблема может коснуться даже тех, кто ведет здоровый образ жизни и занимается спортом.Ученые в течение семи лет рассмотрели генетические и медицинские данные 461 тысячи человек в возрасте от 40 до 69 лет, у которых никогда не было сердечного приступа. Как стало известно, при сне менее шести часов, люди на 20% больше подвержены риску инфаркта.Если время сна увеличивалось до более чем девяти часов, вероятность сердечного приступа возрастает на 34%. Также переизбыток сна может привести к воспалительным процессам в организме.Ученые уверяют, что спать нужно от шести до девяти часов. Такой режим снижает риск инфаркта у генетически предрасположенных к сердечным заболеваниям людей на 18%.