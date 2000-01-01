Случайно отпилил: американцу пришили палец с ноги на руку

Эйден Адкинс из Карсон-Сити отпилил себе большой палец на рабочей руке, когда делал из дерева для своей девушки. Он сначала подумал, что упала деревяшка, однако, когда понял, в чем дело, побежал в панике по дому.
Парня срочно госпитализировали. Врачи предупредили, что у него есть всего четыре часа, чтобы снова пришить большой палец на его прежнее место. Но проблема заключалась в том, что важной части руки так никто и не нашел.
Адкинс любит заниматься рукоделием, а полноценные руки ему необходимы для работы. Потому он решил пойти на крайние меры. В итоге медики пришили ему его же большой палец с ноги на руку.
"Наконец-то у меня снова есть большой палец! Врачам нравится, как он выглядит", – сказал он, уточнив, что обновленная рука функционирует, как положено.