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Случайно отпилил: американцу пришили палец с ноги на руку | Фото:07.12 06:50   MIGnews.com

Случайно отпилил: американцу пришили палец с ноги на руку

Американские медики нашли оригинальный выход из ситуации, когда к ним поступил парень с отпиленным пальцем.

Об этом сообщает The Daily Mail.

Эйден Адкинс из Карсон-Сити отпилил себе большой палец на рабочей руке, когда делал из дерева для своей девушки. Он сначала подумал, что упала деревяшка, однако, когда понял, в чем дело, побежал в панике по дому.

Парня срочно госпитализировали. Врачи предупредили, что у него есть всего четыре часа, чтобы снова пришить большой палец на его прежнее место. Но проблема заключалась в том, что важной части руки так никто и не нашел.

Адкинс любит заниматься рукоделием, а полноценные руки ему необходимы для работы. Потому он решил пойти на крайние меры. В итоге медики пришили ему его же большой палец с ноги на руку.

"Наконец-то у меня снова есть большой палец! Врачам нравится, как он выглядит", – сказал он, уточнив, что обновленная рука функционирует, как положено.


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