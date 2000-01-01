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Япония: тысячи пациентов гибнут из-за лечения антибиотиками | Фото:07.12 00:07   MIGnews.com

Япония: тысячи пациентов гибнут из-за лечения антибиотиками

Более 8000 человек ежегодно умирают от устойчивых к антибиотикам бактерий в Японии. Японские исследователи в центральной больнице Национального центра глобального здравоохранения и медицины заявили, что метициллинрезистентный золотистый стафилококк, или MRSA, и устойчивая к фторхинолону сальмонелла были основными причинами смерти среди пациентов в 2017 г., сообщают Kyodo News и NHK.

Число смертей, связанных с MRSA, составило более 4 200 в 2017 году, а число пациентов, умерших от сальмонеллы, составило более 3900, согласно исследователям.

Среди причин: злоупотребление пациентами антибиотиков и тестирование антибиотиков на животных. Хиросигэ Микамо, эксперт по бактериям из Медицинского университета Айти, сказал, что фактическое число ежегодных смертей "легко затмит 10 000", согласно Kyodo.

Злоупотребление антибиотиками также может быть причиной около 35 000 смертей ежегодно в Соединенных Штатах и ​​еще 33 000 человек в Европе.

Исследователи также говорят, что к 2050 году более 10 миллионов человек погибнут из-за устойчивых к антибиотикам бактерий, согласно данным NHK. В октябре министры здравоохранения группы стран G20 договорились в Окаяме, Япония, принять срочные меры по данному типу заболеваний.


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