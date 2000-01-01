07.11 05:50 MIGnews.com

У дочери ведущей Ларисы Гузеевой обнаружили опухоль

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Дочь телеведущей Первого канала Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова поделилась в соцсетях информацией о том, что врачи снова диагностировали у нее опухоль. Она сообщила об этом в Instagram-stories в своем аккаунте.Бухарова выложила снимок из медицинского учреждения, и написала, что опухоль снова "вернулась". Она пожаловалась на самочувствие и опубликовала серию фотографий. Одно из изображений она сопроводила обещанием, что "если придется делать вторую операцию", то она сделает себе татуировку на ягодицах."Тот момент, когда ты был счастлив несколько дней, тебя ничто не беспокоило, показалось, что жизнь налаживается, и тут твой организм напоминает тебе, что ты не заслуживаешь счастья", — написала она.Около года назад Бухарова рассказала, что заболела перед некой операцией, но не уточнила, о каком медицинском вмешательстве идет речь.