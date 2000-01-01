07.11 16:04 MIGnews.com

Курильщики сильнее подвержены риску психических заболеваний

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Согласно новому исследованию, курильщики подвергаются большему риску развития депрессии и шизофрении, чем люди, не употребляющие табачные изделия. Группа исследователей во главе с учеными из Бристольского университета в Великобритании подтвердила свидетельствам того, что курение может оказывать негативное влияние на психическое здоровье.Исследователи использовали генетические данные для изучения причинно-следственной связи развития психических заболеваний с курением. "Люди с психическими заболеваниями часто игнорируются в наших усилиях по снижению распространенности курения", - говорится в заявлении ведущего автора исследования Робина Вуттона."Наша работа показывает, что мы должны прилагать все усилия для профилактики борьбы с курением и поощрения прекращения курения из-за последствий для психического здоровья и физического здоровья".