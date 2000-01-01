06.11 14:51 MIGnews.com

Медики рассказали о неожиданном факторе ожирения

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Единственные дети в семье значительно чаще сталкиваются с лишним весом к моменту 7 дня рождения.Исследователи обнаружили, что у таких малышей вероятность ожирения в 7 раз выше, чем у их ровесников, которые имеют братьев и сестер.Причина данного явления весьма проста - единственного ребенка родители гораздо больше балуют. А баловство это проявляется разного рода сладкими продуктами питания и напитками, и чем больше ребенок просит, тем чаще родители идут ему навстречу. Всё это впоследствии негативно сказывается на его талии.Баловство также проявляется и тем, что родители не заставляют ребенка больше двигаться, потакают его желанию проводить всё время перед компьютером или телевизором, покупают ему не самые полезные для движения игрушки. Возможно, именно поэтому сегодня каждый пятый российский ребенок имеет лишний вес моменту начала обучения в школе.Впрочем, это еще не самая печальная статистика, если учесть, что в США треть детей и подростков страдают от лишнего веса или ожирение. Известна любовь детей к сладкому, но авторы нынешнего исследования решили выяснить, насколько чаще разного рода неправильные продукты и напитки получают единственные дети в семье, и те, кто имеет братьев и сестер.