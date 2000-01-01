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Кофеманы оказались менее восприимчивы к раку печени | Фото:06.11 14:38   MIGnews.com

Кофеманы оказались менее восприимчивы к раку печени

Чашка кофе с утра не только помогает организму человека бороться с сонливостью, но и наполовину снижает риск развития наиболее распространенной формы рака печени.

К такому выводу пришли ученые Королевского университета Белфаста на основе наблюдений почти за полумиллионом человек, более трех четвертей которых регулярно употребляли кофе.

Выяснилось, что впоследствии они на 50% реже сталкивались с гепатоклеточной карциномой, на которую приходится 90% опухолей печени. Следовательно, кофе оказывает защитное воздействие против одной из самых коварных опухолей. Оно объясняется сочетанием кофеина и антиоксидантов.

Исследователи подчеркивают, что употребление кофе не дает такого мощного защитного эффекта против рака печени, как отказ от курения, уменьшение веса и сокращение алкоголя в рационе.

В исследовании приняли участие взрослые люди с университетским образованием, которые употребляли алкогольные напитки. Самая большая распространенность кофе наблюдалась среди представителей сильного пола.

Действительно, употребление кофе защищало от рака печени, но гораздо более выраженный эффект в этом плане давал отказ от алкоголя, курения и борьба с лишним весом.


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