06.11 14:38 MIGnews.com

Кофеманы оказались менее восприимчивы к раку печени

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Чашка кофе с утра не только помогает организму человека бороться с сонливостью, но и наполовину снижает риск развития наиболее распространенной формы рака печени.К такому выводу пришли ученые Королевского университета Белфаста на основе наблюдений почти за полумиллионом человек, более трех четвертей которых регулярно употребляли кофе.Выяснилось, что впоследствии они на 50% реже сталкивались с гепатоклеточной карциномой, на которую приходится 90% опухолей печени. Следовательно, кофе оказывает защитное воздействие против одной из самых коварных опухолей. Оно объясняется сочетанием кофеина и антиоксидантов.Исследователи подчеркивают, что употребление кофе не дает такого мощного защитного эффекта против рака печени, как отказ от курения, уменьшение веса и сокращение алкоголя в рационе.В исследовании приняли участие взрослые люди с университетским образованием, которые употребляли алкогольные напитки. Самая большая распространенность кофе наблюдалась среди представителей сильного пола.Действительно, употребление кофе защищало от рака печени, но гораздо более выраженный эффект в этом плане давал отказ от алкоголя, курения и борьба с лишним весом.