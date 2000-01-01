06.11 10:24 MIGnews.com

Наркотическая зависимость: не закрывай глаза на эту болезнь

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Проблемы с наркотиками – это бич современного общества. Многие стараются не думать об этом, отгораживаться, считать, что зависимыми могут стать только слабые, бедные, социально незащищенные. В общем, все, кроме них самих и их родных. Но, к сожалению, зависимость от опиатов появляется у людей из разных слоев общества, с различным достатком. Да, наркоманом может стать человек без определенного места жительства, с плохой наследственностью. Но, также, наркотическая зависимость вполне может возникнуть и у успешного бизнесмена, молодой матери, студентки-отличницы.А все потому, что проблемы с наркотиками возникают не из-за бедности и необразованности, а потому, что человек по каким-то причинам является психически нестабильным. И именно с помощью наркотиков он старается забыться, избавиться от переживаний, сбросить с себя тяжелую ношу ответственности.Но, в нашем постсоветском обществе люди привыкли считать, что психологические проблемы – это что-то придуманное и несущественное. Поэтому люди не могут прийти к родным за помощью, не могут рассказать о своих переживаниях. Именно из-за этого многие и начинают употреблять наркотики. Вещества дают им иллюзорное ощущение свободы, власти, радости, в общем всего того, чего не хватает в повседневной жизни.Вот поэтому ни в коем случае не стоит закрывать глаза на странное поведение родных и пытаться оправдать его чем угодно, но только не употреблением наркотиков. Вместо этого нужно проанализировать ситуацию, посмотреть на симптомы, и если станет ясно, что человек употребляет, отправить его на лечение.