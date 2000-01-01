Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Наркотическая зависимость: не закрывай глаза на эту болезнь 06.11 10:24   MIGnews.com

Наркотическая зависимость: не закрывай глаза на эту болезнь

Проблемы с наркотиками – это бич современного общества. Многие стараются не думать об этом, отгораживаться, считать, что зависимыми могут стать только слабые, бедные, социально незащищенные. В общем, все, кроме них самих и их родных. Но, к сожалению, зависимость от опиатов появляется у людей из разных слоев общества, с различным достатком. Да, наркоманом может стать человек без определенного места жительства, с плохой наследственностью. Но, также, наркотическая зависимость вполне может возникнуть и у успешного бизнесмена, молодой матери, студентки-отличницы.

А все потому, что проблемы с наркотиками возникают не из-за бедности и необразованности, а потому, что человек по каким-то причинам является психически нестабильным. И именно с помощью наркотиков он старается забыться, избавиться от переживаний, сбросить с себя тяжелую ношу ответственности.
Но, в нашем постсоветском обществе люди привыкли считать, что психологические проблемы – это что-то придуманное и несущественное. Поэтому люди не могут прийти к родным за помощью, не могут рассказать о своих переживаниях. Именно из-за этого многие и начинают употреблять наркотики. Вещества дают им иллюзорное ощущение свободы, власти, радости, в общем всего того, чего не хватает в повседневной жизни.

Вот поэтому ни в коем случае не стоит закрывать глаза на странное поведение родных и пытаться оправдать его чем угодно, но только не употреблением наркотиков. Вместо этого нужно проанализировать ситуацию, посмотреть на симптомы, и если станет ясно, что человек употребляет, отправить его на лечение.

на правах рекламы


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
10:52
Шоссе№ 40: тройной обгон на скорости 200 км/ч  
10:39
ВМС США готовят союзников для действий в Персидском заливе
10:15
В Индии врачи перепутали беременность с опухолью
10:02
Видео: полицейские скрутили солиста группы Шайгец в Сдероте  
09:49
Протесты в Ираке: появились новые сообщения об жертвах
09:16
Оперативное управление ЦАХАЛа: иранская угроза реальна
08:46
В Израиле нашли зубы, которым 40 тысяч лет
08:24
"Праща Давида" попала в распоряжение российских военных
08:16
Найдена связь между материнским воспитанием и алкоголизмом
07:58
Израиль и страны Залива - на пути к договору о ненападении
07:38
11 000 ученых заявили о неминуемой климатической катастрофе
06:38
Видео: охранники железной дороги избили солдата-хареди  
05:37
70-летний Ричард Гир станет отцом в третий раз
04:49
Хидео Кодзима планирует снимать фильмы
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus