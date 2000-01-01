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Элтон Джон рассказал, как чуть не умер во время гастролей | Фото:07.10 01:26   MIGnews.com

Элтон Джон рассказал, как чуть не умер во время гастролей

Сэр Элтон Джон рассказал о том, что он страдал от рака предстательной железы и был в 24 часах от смерти, заразившись на гастролях, в своей новой книге. 72-летний певец гастролировал по Южной Америке в 2017 году, однако внезапно почувствовал себя "хуже, чем когда-либо в жизни", срочно уехав в Англию.

В новой автобиографии "Me" Элтон Джон пишет: "Меня доставили в больницу короля Эдуарда VII в Лондоне, где мне сделали сканирование. Мне сказали, что мое состояние было настолько серьезным, что больнице не хватает оборудования, чтобы справиться с этим."

"Меня перевели в лондонскую клинику ... К 14:30 я уже был на операционном столе. В течение двух дней я находился в реанимации. Когда я пришел в себя, мне сказали, что я заразился серьезной инфекцией в Южной Америке, и что они лечили ее большими внутривенными дозами антибиотиков."

"Но лихорадка вернулась. Они взяли образец инфекции ... она была гораздо серьезнее, чем они могли себе представить. Было проведено МРТ, и Бог знает, сколько еще процедур. Врачи сказали, что до смерти оставалось 24 часа."

Управляющая компания сэра Элтона объявила в 2017 году, что ему пришлось отменить восемь концертов в США в период с апреля по май из-за "вредной и необычной бактериальной инфекции". Инфекция зародилась через несколько месяцев после того, как ему сделали операцию из-за рака.

Он сказал, что, лежа в больнице, он молился и умолял не умереть и вновь увидеть своих детей. "Время, которое я провел на выздоровлении, было ответом на мои молитвы", - написал он. "Мне как будто показали другую жизнь, жизнь, которая мне больше нравится, чем гастроли."


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