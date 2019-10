06.10 11:02 MIGnews.com

Сотни трансгендеров хотят вернуться к прежнему полу

Телеканал Sky News опубликовал материал о критической ситуации, сложившейся среди части трансгендерной общины Британии.Героем репортажа является 28-летняя Чарли Эванс, на протяжении 10 лет пробывшая мужчиной и ныне вернувшаяся к своему прежнему полу.Чарли утверждает, что количество трансгендеров, стремящихся вернуться к своему биологическому полу “достигло пика”, но “никто об этом не говорит”.Канал с сожалением отмечает, что “данных об истинном количестве людей, желающих вернуться к своему полу нет”.Чарли совершила процесс “детранзиции” год назад и решила публично рассказать о своих переживаниях. Она “потрясена” количеством реакций людей, оказавшихся в сходной ситуации.Чарли поведала: "Я нахожусь в постоянном контакте с 19-20 летними, совершившими процесс полной перемены пола. Их дисфория не исчезла, они не испытали никакого облегчения, они не чувствует себя лучше. Они просто не понимают, что теперь делать”.Чарли уверяет, что она находится в контакте с “сотнями” таких людей, только в районе Ньюкасла она знакома с 30 молодыми людьми с подобного рода проблемами.Чарли говорит: “Я думаю, что у них есть несколько общих характеристик. Они, как правило, в возрасте чуть старше 20 лет, женщины, которых тянет к их полу, и также зачастую - аутисты”. Чарли рассказала о сильном душевном переживании, когда после ее публичного выступления к ней подошла бородатая девушка и в слезах рассказала, что что она тоже является “де-трансгендерной женщиной”: Она сказала, что в общине LGBT ее рассматривают как предателя. И я чувствую, что необходимо с этим что-то делать”.“Что-то” превратилось в благотворительную организацию The Detransition Advocacy Network.В Британии существует сеть организаций, представляющих услуги в сфере “гендерной идентификации” - в том числе детям в возрасте трех-четырех лет. По словам представителя одной из них, The Tavistock and Portman NHS Trust, сегодня спрос на их услуги вырос на 3200% по сравнению с тем, что было десять лет назад, в том числе, со стороны женщин - на 5337%.Sky News выдвигает предположение, что наряду с таким стремительным ростом спроса на операции по перемене пола следует ожидать и роста числа тех, кто захочет вернуться к изначальному биологическому полу - но готового ответа для таких люднй пока нет.