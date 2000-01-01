Сотни трансгендеров хотят вернуться к прежнему полу
Телеканал Sky News опубликовал материал о критической ситуации, сложившейся среди части трансгендерной общины Британии.
Героем репортажа является 28-летняя Чарли Эванс, на протяжении 10 лет пробывшая мужчиной и ныне вернувшаяся к своему прежнему полу.
Чарли утверждает, что количество трансгендеров, стремящихся вернуться к своему биологическому полу “достигло пика”, но “никто об этом не говорит”.
Канал с сожалением отмечает, что “данных об истинном количестве людей, желающих вернуться к своему полу нет”.
Чарли совершила процесс “детранзиции” год назад и решила публично рассказать о своих переживаниях. Она “потрясена” количеством реакций людей, оказавшихся в сходной ситуации.
Чарли поведала: "Я нахожусь в постоянном контакте с 19-20 летними, совершившими процесс полной перемены пола. Их дисфория не исчезла, они не испытали никакого облегчения, они не чувствует себя лучше. Они просто не понимают, что теперь делать”.
Чарли уверяет, что она находится в контакте с “сотнями” таких людей, только в районе Ньюкасла она знакома с 30 молодыми людьми с подобного рода проблемами.
Чарли говорит: “Я думаю, что у них есть несколько общих характеристик. Они, как правило, в возрасте чуть старше 20 лет, женщины, которых тянет к их полу, и также зачастую - аутисты”. Чарли рассказала о сильном душевном переживании, когда после ее публичного выступления к ней подошла бородатая девушка и в слезах рассказала, что что она тоже является “де-трансгендерной женщиной”: Она сказала, что в общине LGBT ее рассматривают как предателя. И я чувствую, что необходимо с этим что-то делать”.
“Что-то” превратилось в благотворительную организацию The Detransition Advocacy Network.
В Британии существует сеть организаций, представляющих услуги в сфере “гендерной идентификации” - в том числе детям в возрасте трех-четырех лет. По словам представителя одной из них, The Tavistock and Portman NHS Trust, сегодня спрос на их услуги вырос на 3200% по сравнению с тем, что было десять лет назад, в том числе, со стороны женщин - на 5337%.Sky News выдвигает предположение, что наряду с таким стремительным ростом спроса на операции по перемене пола следует ожидать и роста числа тех, кто захочет вернуться к изначальному биологическому полу - но готового ответа для таких люднй пока нет.