Стало известно об опасности популярной бьюти-процедуры
Популярная бьюти-процедура - наращивание ресниц чревато проблемами со здоровьем.
Об этом рассказала врач-косметолог Оксана Чащина в комментарии aif.ru.
По ее словам, к одной ресничке прикрепляются два-три дополнительных волоска, но фолликул не всегда может справиться с дополнительной нагрузкой, что может привести к травмами и последующей атрофии. То есть ресницы просто перестанут расти.
"В этом случае самое невинное последствие – выпадение и прекращение роста ресниц", – добавила Чащина.
К тому же, наращивание может спровоцировать снижение зрения. Такой сценарий возможен из-за некачественного вещества, содержащегося в средстве для укрепления ворсинок. Клей может привести к ожогам кожи, и даже роговицы, а также конъюнктивы.