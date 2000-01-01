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Стало известно об опасности популярной бьюти-процедуры | Фото:06.10 08:06   MIGnews.com

Стало известно об опасности популярной бьюти-процедуры

Популярная бьюти-процедура - наращивание ресниц чревато проблемами со здоровьем.

Об этом рассказала врач-косметолог Оксана Чащина в комментарии aif.ru.

По ее словам, к одной ресничке прикрепляются два-три дополнительных волоска, но фолликул не всегда может справиться с дополнительной нагрузкой, что может привести к травмами и последующей атрофии. То есть ресницы просто перестанут расти.

"В этом случае самое невинное последствие – выпадение и прекращение роста ресниц", – добавила Чащина.

К тому же, наращивание может спровоцировать снижение зрения. Такой сценарий возможен из-за некачественного вещества, содержащегося в средстве для укрепления ворсинок. Клей может привести к ожогам кожи, и даже роговицы, а также конъюнктивы.


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