Конфликты в больнице Лондона повысили смертность пациентов
В Лондонской больнице Святого Георгия заметили смертность, превышающую общую по стране на 1,7%, после чего руководство заказало эксперта для оценки деятельности заведения. По итогам проверки, оказалось, что обстановка в больнице напряжена из-за того, что кардиохирурги разделились на два лагеря, постоянно спорят и ведут скрытую войну. Об этом сообщили на ВВС.
"Многие чувствуют постоянную отравляющую атмосферу в больнице и утверждают, что в отделении командуют некие темные силы. На мой взгляд, вся команда больницы несет ответственность за неспособность улучшить профессиональные отношения. Команду хирургов я рассматриваю как не справляющуюся со своими обязанностями", - указал в своем отчете бывший сотрудник Минздрава Британии Майк Бьюик.
Он также назвал поведение врачей абсурдным, а конфликт неадекватным. Кроме того, он отметил, что противоборствующие лагеря создают в больнице отрицательную атмосферу. Для искоренения этой проблемы, в лечебное заведение было направлено несколько опытных врачей, которые разрядят обстановку и, согласно ожиданиям руководства больницы, примирят обе стороны.