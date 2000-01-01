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Ученые: человечество создало идеальные условия для эпидемий | Фото:06.06 21:54   MIGnews.com

Ученые: человечество создало идеальные условия для эпидемий

Ученые рассказали о том, что люди создали «идеальные условия» для передачи человеку заболеваний из дикой природы и их последующего распространения по всему миру.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на исследование специалистов из Ливерпульского университета.

Эксперты считают, что активная трансформация экосистем, в частности вырубка лесов, способствует заражению людей новыми вирусами.

"За последние 20 лет мы столкнулись с шестью масштабными угрозами. Среди них — тяжелый острый респираторный синдром, ближневосточный респираторный синдром, лихорадка Эбола, птичий и свиной грипп, а также коронавирус. Мы избежали серьезных последствий пяти из них, однако в шестой раз нам не удалось сделать этого", — отметил профессор Мээтью Бейлис.

По мнению ученых, вполне вероятно, что в будущем может начаться пандемия нового заболевания. Именно поэтому специалисты разработали систему, которая анализирует обширную информацию об известных болезнях и выявляет, какие из них могут представлять опасность для человечества.

Исследователи надеются, что их система поможет эффективней распределять средства на изучение различных заболеваний и тем самым предотвращать эпидемии.


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