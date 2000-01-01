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Минздрав не знает истинных масштабов новой вспышки эпидемии 06.06 17:47   MIGnews.com

Минздрав не знает истинных масштабов новой вспышки эпидемии

Генеральный директор министерства здравоохранения Моше Бар Симан дал интервью 12-му каналу израильского ТВ.

Это - его последнее выступление в прессе. Завтра, 7 июня, он официально покидает свой пост.

За момент до своего ухода Бар Симан Тов предупредил о нарастающей волне эпидемии коронавируса в Израиле.

Бар Симан Тов заявил: “Мы предполагаем, что мы посреди вспышки эпидемии коронавируса, масштабы которой нам не ясны”.

Бар Симан Тов выразил надежду на то, что “второй волны” коронавируса в Израиле не будет, но у нас - явный рост количества зараженных, и нам потребуется время, чтобы осознать масштабы происходящего”.

За последние сутки в Израиле провели рекордное количество проверок на коронавирус - 16 133. Выявлены 123 зараженных. На настоящий момент в Израиле 2372 больных, 29 из них - в тяжелом состоянии. 23 человека подсоединены к аппаратам искусственного дыхания.


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