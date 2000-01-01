06.06 16:23 MIGnews.com

В России зарегистрирован препарат от COVID-19

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В Российской Федерации зарегистрировали препарат для лечение смертоносного коронавируса COVID-19.Об этом в субботу, 6 июня, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения РФ.В частности, регистрационное удостоверение получил препарат Левилимаб (торговое наименование Илсира)."Препарат показан пациентам с тяжелым течением заболевания, когда развивается так называемый цитокиновый шторм — избыточная воспалительная реакция организма на внедрение вируса, которая приводит к повреждению тканей и органов, в частности легочной ткани, к тяжелому течению инфекции с возможным летальным исходом", – сказано в сообщении.Левилимаб производит биотехнологическая компания Biocad. Это российский ингибитор интерлейкина-6. Изначально препарат разрабатывался для лечения ревматоидного артрита.