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Может ли молоко снизить риск развития рака? | Фото: AFP06.06 23:00   MIGnews.com

Может ли молоко снизить риск развития рака?

В Гонконге в честь Шавуот было представлено новое исследование Израильской Ассоциации по борьбе с раковыми заболеваниями, в котором доказывается, что употребление более пяти стаканов молока в месяц может снизить риск развития рака глотки на 32%. Эти данные актуальны для людей от 13 до 30 лет, которые систематически пили молоко.

Данный процент немного ниже для тех, кто пил молоко в возрасте от 6 до 12 лет (26%). У тех, кто выпивал более пяти стаканов в месяц в течение десяти лет до исследования, риск развития рака глотки снизился на 28%.

Исследование указывает на молоко как на возможное защитное средство, препятствующее развитию рака. Во время исследований других молочных продуктов ученые не смогли найти никакой связи между ними и снижением риска развития рака.

Исследование проводилось с 2014-го по 2017 год посредством опроса 815 больных и 1 502 здоровых пациентов об употреблении ими молока в различном возрасте. Исследователи разделили возрастные группы на четыре категории: 6-12, 13-18, 19-30 и за десять лет до начала исследования. Участники исследования были разделены на тех, кто выпивал более 5 стаканов в месяц, тех, кто употреблял меньше, и тех, кто воздерживался от молочных продуктов.


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