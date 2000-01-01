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Отчет: израильтяне много курят, но пытаются бросить | Фото:06.06 19:51   MIGnews.com

Отчет: израильтяне много курят, но пытаются бросить

Новый отчет Министерства здравоохранения Израиля предполагает, что многолетние усилия по борьбе с курением среди израильтян начинают приносить плоды, поскольку все большее число курильщиков стремятся бросить курить, а также увеличиваются ограничения на рекламу и маркетинг табачных изделий.

Об этом в четверг, 6 июня пишет The Times of Israel.

Согласно отчету, среди израильтян в возрасте от 21 году курят 19,8%, но чиновники ставят перед собой цель всего за пять лет уменьшить этот показатель до 15,5% за счет реализации программ, помогающих бросить курить.

В отчете говорится, что израильские курильщики все чаще пытаются бросить курить. Около 2% курильщиков, или 24 865 человек, обратились за лечением, чтобы бросить курить, почти в два раза больше, чем в 2010 году.

За последние годы в борьбе с курением произошли несколько радикальных изменений в политике и законодательстве. В начале этого года Кнессет утвердил новые ограничения на рекламу. Табачные изделия нельзя рекламировать на израильских интернет-сайтах, телевидении или в общественных зданиях. Реклама ограничена только печатными СМИ. В прошлом году директива запретила курение в общественных местах, таких как парки развлечений и спортивные стадионы.

В отчете обнаружены большие различия между мужчинами и женщинами, арабами и евреями, а также по показателям образования, согласно опубликованному в среду отчету о результатах на 12-ом канале.

Этот показатель значительно выше среди мужчин (24,7%), чем у женщин (15,1%). Это немного выше среди арабов (23,3%), чем евреев (19,1%).

В обеих категориях - мужчины и арабы - разрывы в значительной степени обусловлены чрезвычайно высоким уровнем курения среди арабских мужчин - 39%. Только 7,3% арабских женщин курят, разница 5: 1.

Разрыв между мужчинами и женщинами намного меньше среди евреев: 21,6% среди мужчин и 16,7% среди женщин.

Высокие показатели среди арабских мужчин частично связаны с курением кальянна, что, по сообщениям, делают 19,4% арабских мужчин по сравнению с 4,7% еврейских мужчин.


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