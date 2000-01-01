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В Африке появилась новая смертельная болезнь | Фото: Thinkstock06.05 22:24   MIGnews.com

В Африке появилась новая смертельная болезнь

Менее чем за две недели в Либерии зарегистрировано 28 случаев заболевания неизвестным недугом, 12 из них - со смертельным исходом, сообщает на своем сайте Роспотребнадзор.

Заболевание проявляется лихорадкой, тошнотой, рвотой и диареей.

При этом, как отмечается в сообщении, тесты на возбудитель лихорадки Эбола оказались отрицательными. Предполагается, что причиной могло стать употребление инфицированных продуктов или воды.

Исследованием болезни занимаются специалисты ВОЗ и других международных организаций.
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