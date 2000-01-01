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Ученые назвали новое средство в профилактике рака | Фото: Thinkstock07.05 02:20   MIGnews.com

Ученые назвали новое средство в профилактике рака

Ученые из Америки назвали манго новым средством в профилактике рака. Согласно последним исследованиям, вещества, содержащиеся в этом фрукте, препятствуют развитию раковых клеток.

Ученые из Техасского исследовательского центра признают, что антиоксидантов в манго в 4-5 раз меньше, чем, например, в чернике или гранате, но при этом главное антираковое влияние оказывает содержащийся в нем полифенол. Особенно эффективно манго при профилактике рака кишечника и груди.

Исследователи объясняют, что клетки опухолей, развивающихся в этих органах, наиболее чувствительны к полифенолов. Он программирует клеточную смерть, но при этом, что важно, не трогает здоровые клетки.
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