07.05 03:50 MIGnews.com

Ученые: секс на одну ночь полезен для здоровья

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Ученые из Корнелльского и Нью-Йоркского университетов по итогам проведенного исследования пришли к выводу, что "случайный секс на одну ночь" может положительно повлиять на здоровье.В исследовании приняли участие 372 студента американских колледжей. На протяжении трех месяцев они должны были отмечать все свои случайные связи и ощущения после них в специальном дневнике. Интимные отношения не были связаны с чувствами — ни парни, ни девушки не думали о долговременной связи с партнером.Тогда исследователи установили, что случайный половой контакт является хорошей психологической разрядкой для организма. Он помогает избавиться от стресса, депрессии, а также повысить самооценку. По оценкам специалистов, большинство участников эксперимента испытали чувство счастья и удовлетворения на максимальном уровне.