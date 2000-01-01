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Ученые: секс на одну ночь полезен для здоровья | Фото: Thinkstock07.05 03:50   MIGnews.com

Ученые: секс на одну ночь полезен для здоровья

Ученые из Корнелльского и Нью-Йоркского университетов по итогам проведенного исследования пришли к выводу, что "случайный секс на одну ночь" может положительно повлиять на здоровье.

В исследовании приняли участие 372 студента американских колледжей. На протяжении трех месяцев они должны были отмечать все свои случайные связи и ощущения после них в специальном дневнике. Интимные отношения не были связаны с чувствами — ни парни, ни девушки не думали о долговременной связи с партнером.

Тогда исследователи установили, что случайный половой контакт является хорошей психологической разрядкой для организма. Он помогает избавиться от стресса, депрессии, а также повысить самооценку. По оценкам специалистов, большинство участников эксперимента испытали чувство счастья и удовлетворения на максимальном уровне.
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