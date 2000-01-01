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Ученые: Чтение книг делает человека более добрым | Фото: Thinkstock07.05 05:22   MIGnews.com

Ученые: Чтение книг делает человека более добрым

Ученые из США в ходе исследования установили, что чтение книг делает человека намного добрее.

Исследователи утверждают, что если человек уделяет чтению книг минимум два часа в день, то он получает большую дозу релаксации.

Именно благодаря чтению человек погружается в мир фантазии и абстрагируется от своих бытовых проблем, что позволяет ему преодолевать сильный стресс, передает "Политика Сегодня" со ссылкой на результаты исследование.

Кроме того, специалисты отмечают, что книги помогают человеку бороться и с депрессией, поскольку в процессе чтения работа нейронов головного мозга человека перестраивается, начиная отдавать предпочтение внутренним процессам, а не внешним.

Американские исследователи доказали, что чтение литературы существенно повышает навыки общения, обогащая речь человека.

Ученые рекомендуют проводить за книгами, как минимум, три часа в неделю.
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