Скрипаль идет на поправку

Сотрудница больница, в которой реабилитируются Сергей и Юлия Скрипаль Кристина Бланшард заявила, что бывший полковник ГРУ больше не находится в критическом состоянии и быстро восстанавливается. Об этом сообщили на РИА Новости.
"Он хорошо реагирует на лечение, его состояние быстро улучшается, его состояние более не критическое", - сказала Бланшард.
Ранее сообщалось о первом публичном заявлении Юлии Скрипаль, в котором девушка передала благодарности всем, кто помог ей с отцом восстановиться и просила уважать ее личную жизнь до полного выздоровления.
Кристина Бланшард прокомментировала это заявление, подчеркнув, что дата выписки Юлии пока неизвестна, а те, кто утверждают обратное - спикулянты. Также сотрудница больницы призвала СМИ уважать право Юлии Скрипаль на личную жизнь до полного выздоровления.