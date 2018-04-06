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Фото из архива 06.04 17:55   MIGnews.com

Скрипаль идет на поправку

Сотрудница больница, в которой реабилитируются Сергей и Юлия Скрипаль Кристина Бланшард заявила, что бывший полковник ГРУ больше не находится в критическом состоянии и быстро восстанавливается. Об этом сообщили на РИА Новости.

"Он хорошо реагирует на лечение, его состояние быстро улучшается, его состояние более не критическое", - сказала Бланшард.

Ранее сообщалось о первом публичном заявлении Юлии Скрипаль, в котором девушка передала благодарности всем, кто помог ей с отцом восстановиться и просила уважать ее личную жизнь до полного выздоровления.

Кристина Бланшард прокомментировала это заявление, подчеркнув, что дата выписки Юлии пока неизвестна, а те, кто утверждают обратное - спикулянты. Также сотрудница больницы призвала СМИ уважать право Юлии Скрипаль на личную жизнь до полного выздоровления.
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