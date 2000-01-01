07.04 05:27 MIGnews.com

Ученые: некоторые жиры могут продлить жизнь

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Генетики из США выяснили, что потребление мононенасыщенных жирных кислот может увеличить продолжительность жизни.Такие выводы эксперты сделали, проведя исследование на кольчатых червях, уточняет Дни.ру.В ходе изучения метаболической активности червей выяснилось, что в результате нехватки в их организме белка H3K4me3, в кишечнике червей накапливаются мононенасыщенные жирные кислоты. По словам генетиков, потребление этих жирных кислот способно увеличить продолжительность жизни кольчатых червей.Специалисты планируют выяснить, способны ли эти вещества оказывать такое влияние на организм человека.Данные жиры содержаться в красном мясе, орехах и оливковом масле. Потребление мононенасыщенных жирных кислот способствует уменьшению риска различных патологий сосудов и сердца, а также благоприятно воздействует на тонус сосудов.