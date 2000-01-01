06.03 21:52 MIGnews.com

Первый заболевший коронавирусом в Москве выздоровел

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Первый заболевший коронавирусом Covid-19 в Москве выздоровел.2 марта стало известно о первом случае заболевания коронавирусом в Москве. Заболевший уже выздоровел, скоро его выпишут из больницы."У нас есть хорошая информация. Первый наш заболевший выздоровел, у него уже несколько раз подтвердились пробы об отсутствии у него инфекции, в ближайшие дни мы его выпишем", - сказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.