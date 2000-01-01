06.03 17:43 MIGnews.com

Китаец в 101 год за неделю одолел коронавирус

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В китайском городе Ухань, где началась эпидемия смертельного коронавируса, местный долгожитель вылечился от вируса всего за неделю.Китаец по фамилии Дай в свой 101 год смог перебороть смертельный вирус всего за неделю. Известно, что мужчина заболел как раз после своего 101 дня рождения.Врачи рассказывают, что за время своего пребывания в больнице он говорил лишь о своей 92-летней жене. Китаец хотел быстрее поправиться, чтобы вернуться домой и заботиться о ней.По словам лечащего врача долгожителя, старик во время выписки выглядел бодрым и счастливым.