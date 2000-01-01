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Определен самый опасный пищевой продукт | Фото: Thinkstock06.03 05:40   MIGnews.com

Определен самый опасный пищевой продукт

Специалисты Центра контроля и профилактики заболеваний США наиболее опасными для здоровья человека назвали хлебобулочные изделия.

Как пишет ТСН, также в список попали: еда быстрого приготовления, сыры, картофельные чипсы, пицца, попкорн, макаронные изделия и колбасы.

По результатам исследований, именно эти продукты провоцируют болезни сердца и сосудов. Но основную опасность представляют не продукты, а соль, которая в них содержится. Она вызывает повышение артериального давления.

В свою очередь, ученые рекомендуют производителям продуктов питания хотя бы на четверть уменьшить использование соли, поскольку это позволит сохранить жизнь многим людям.
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