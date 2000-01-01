06.02 09:18 MIGnews.com

Израильтяне на лайнере коронавируса: боимся, что нас заразят

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Газета Исраэль Ха Йом опубликовала большой материал о злоключениях 15 израильтян, оказавшихся на круизном лайнере Diamond Princess, среди пассажиров которого выявлены случаи заражения коронавирусом.На борту корабля, пришвартованного в порту Йокогамы 3600 человек - 2600 пассажиров и 1000 членов экипажа. В Гонконге в подобной же ситуации оказался другой круизный лайнер, на борту которого находится 1700 человек.На настоящий момент на лайнере выявлено 10 случаев заражения коронавирусом. Состояние всех зараженных пока не внушает опасений. Все пассажир и члены экипажа находятся в изоляции. На настоящий момент взяты анализы у 200 пассажиров, и врачи ждут их результатов. В случае выявления зараженных они будут переведены в японскую больницу.На настоящий момент нет подозрений на заражение среди израильтян.Шалва Дайян, которая вместе с мужем и родственниками праздновала во время круиза свой день рождения рассказывает: “Мы чувствуем себя прокаженными. Мы заперты в каюте, я не могу поговорить с сестрой мужа. И это уже - 20-й день круиза. Мы все - пожилые люди, с высоким давлением, у нас высокий холестерол. Когда нам приносят еду - просто бросают подносы, боятся приблизиться. Это очень неприятно. Хорошо, что в каюте есть окно и телевизор, это все, что мы можем делать в эти дни”.55-летняя Николь Бен Давид из Эйлата рассказывает: “При приближении к берегам Японии нам сказали, что выявлено заражение коронавирусом. Нам объявили о двухнедельном карантине, нам велено не покидать карантин. Я всего-то хотела посмотреть на мир. Это совершенное безумие - две недели сидеть запертой в каюте. Мы даже в коридор не можем выйти - нам приносят еду на подносе - и это все. Сначала мы не ощущали давления, но когда журналисты и родственники начинают звонить без конца - и у нас нет определенного ответа, давление нарастает. Еще вчера мы смеялись и говорили, что получим пару дней бесплатного плавания, сегодня мы не знаем, чем все это закончатся. Мы опасаемся того, что болезнь доберется и до нас”.По данным в японской прессе, большинство пассажиров на лайнере - 60-70-летние пенсионеры. Среди зараженных - граждане США, Австралии, Японии и один филиппинский член экипажа. Зараженные были эвакуированы в больницы вертолетами. Японцы сообщают о том, что их состояние - хорошее. Министр здравоохранения Японии заявил: “Мы заботимся об экипаже и пассажирах со всей возможной эффективностью. Все усилия будут предприняты ради того, чтобы предотвратить распространение вируса. Изоляция продолжится около двух недель - это максимальный инкубационный период вируса”.