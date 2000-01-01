06.02 07:36 MIGnews.com

Китайцев сторонятся как "прокаженных" в Иерусалиме

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Гид Юваль Бен Ари рассказал о том, как встречают китайских туристов сегодня в Старом городе Иерусалиме - отношения к ним кардинально изменилось. "Продавцы кричали на нас: "Проходи, проходи проходи!", - описал Бен Ари, который специализируется на туристических группах из Китая. "Это было похоже на прогулку с прокаженными."Двое из членов группы действительно прибыли из Уханя, центрально-китайского города, который оказался в центре внимания после вспышки коронавируса; однако они покинули Китай три недели назад, что означает, что они вряд ли заражены. Однако все китайские группы, которые имели бронь на экскурсию отменили её из-за эпидемии."Я признаю, что был рад закончить работу с этой группой. Это правда, что они покинули Китай три недели назад, поэтому они не рисковали заразиться, но израильтяне, которые видели нас, не знали этого", - объясняет он. "Рестораны, которые мы зарезервировали, звонили и прямо говорили, что не будут работать с ними; мы ходили с масками, и было постоянное чувство, что люди пытаются от них убежать. Мы путешествовали на автобусе с открытыми окнами, и в какой-то момент я начал думать, что работать с этой группой рискованно."Бен Ари добавил, что вирус возник в самый пик туристического сезона в Китае, сразу после китайского Нового года. "Гиды знают, что ракета может поразить Тель-Авив, и они окажутся без работы, поэтому они откладывают деньги", - отмечает он.В 2019 году в Израиль прибыло около 156 000 туристов из Китая. Страна занимает восьмое место в мире по туризму в Израиль. В прошлом году еврейское государство посетило в общей сложности 4,5 миллиона прибывающих туристов.