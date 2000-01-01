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Израиль: ученые готовят прорыв в лечении болезни Альцгеймера | Фото:06.02 22:10   MIGnews.com

Израиль: ученые готовят прорыв в лечении болезни Альцгеймера

Израильский стартап ProteKt Therapeutics работает над созданием многообещающего препарата, который должен стать спасением для людей с болезнью Альцгеймера.

Ученые надеются, что на ранних стадиях лекарство сможет подавлять фермент, отвечающий за развитие разрушительного нейродегенеративного заболевания, которое пока считается неизлечимым, передает The Times of Israel.

Предполагается, что сдерживание энзима улучшит когнитивные функции, замедлив темпы развития болезни Альцгеймера.

Также израильские исследователи рассчитывают, что этот препарат поможет улучшить состояние пациентов с другими нейродегенеративными заболеваниями, такими как болезнь Паркинсона, Гентингтона, боковой амиотрофический склероз и другие.

"В исследованиях профессора Коби Розенблюма и других ученых было выявлено, что ингибирование этого фермента, который называется PKR, может привести к улучшению когнитивных функций. Этот энзим есть у каждого человека, но у больных "Альцгеймером" обнаружен чрезмерно повышенный уровень", – пояснил генеральный директор стартапа Йотам Нисемблат.


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