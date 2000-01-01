07.02 01:21 MIGnews.com

Горячий чай вызывает серьезное заболевание

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Употребление горячего чая вместе с алкоголем и курением повышает риск развития рака пищевода.К такому выводу пришла группа китайских ученых, чья работа опубликована в журнале Annals of Internal Medicine во вторник, 6 февраля.Медики на протяжении девяти лет изучали состояние здоровья и пищевые привычки 456 тысяч человек в возрасте от 30 до 79 лет. За это время у них был выявлен 1731 случай рака пищевода.При этом онкология в пять раз чаще встречается у пациентов, которые регулярно пили горячий чай и не менее 15 г алкоголя, и в два раза чаще у любителей горячего напитка, которые курили.Авторы исследования объясняют эту связь термальными повреждениями, образующимися в ходе прохождения горячей жидкости через пищевод. Чай повреждает оболочку пищевода, нарушая ее способность выполнять роль барьера перед вредными токсинами, которые содержатся в алкоголе и табачном дыму.Отметим, что Китай входит в число стран с наибольшей распространенностью рака пищевода, а больше всего этому виду онкологии подвержены мужчины в возрасте от 60 до 70 лет.