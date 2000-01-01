06.02 16:38 MIGnews.com

ЦАХАЛ: Солдат курит, служба идет

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Исследование, проведенное среди почти 30 тысяч солдат срочной службы (как парней, так и девушек) в течение 24 лет — с 1987 по 2011 годы — показало, что во время военной службы происходит увеличение числа курящих среди призванных молодых людей, что отрицательно сказывается на их здоровье. Исследователи обнаружили, что процент курящих молодых людей в день призыв составляет в среднем 26,2%, а при демобилизации достигает 36,5%. Распространенность курения среди солдат достигла 40,3%, а среди солдаток — 32,4%, но рост процента курящих во время воинской службы среди парней и девушек был одинаковым. Исследование показало, что почти 18% опрошенных не курили до призыва и начали «дымить» только на военной службе.Особенно высокий шанс начать курить на военной службе был у тех, кто курил до армии и бросил. На практике, 56% из них снова начали курить.На фоне результатов исследования, его авторы рекомендуют командованию перенять опыт своих американских коллег и создать отдел, который возьмет под свой контроль вопрос курения среди солдат и офицеров.По сообщениям СМИ, известно, что ежегодно пристрастие к табаку уносит жизни почти 6 миллионов человек и ущерб в сотни миллиардов шекелей мировой экономике. Надо отметить, что большинство курящих приобрели эту привычку в юношеском возрасте, еще не отдавая себе отчет о вреде, который они наносят своему организму. В армии, где причиной курения зачастую является стресс, это отрицательно влияет на здоровье и физическую форму солдат, а также является серьезной статьей расходов в бюджете солдата.Пресс-служба Армии обороны Израиля выразила благодарность исследователям за проведенную работу и подтвердила, что в частях проводится активная работа по искоренению этой вредной привычки. По имеющимся в армии данным, процент курящих постоянно снижается.