06.02 12:14 MIGnews.com

Композитора Игоря Крутого прооперировали в Лос-Анджелесе

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Известный российский композитор и продюсер Игорь Крутой накануне был прооперирован в Америке в связи с ухудшением здоровья. В связи с этим были отменены съемки шоу "Ты – супер" на центральном канале НТВ.С самого начала выпуска шоу "Ты – супер" на НТВ не сможет принять участие композитор Игорь Крутой. Причиной всему оказалось ухудшение здоровья. На днях 62-летнему продюсеру была сделана операция в Лос-Анджелесе. По словам представителя Крутого, с ним все в порядке, и на данный момент времени он проходит лечение в Соединенных Штатах.В 2011 году у Игоря Крутого также возникли проблемы со здоровьем. Композитору в Нью-Йорке была сделана операция по дроблению камней в почках.