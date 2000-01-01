Как распознать рак легких: названы симптомы

Симптомы рака легких не проявляются на ранних стадиях, однако заболевание все же можно распознать по некоторым изменениям в организме.
Об этом рассказали специалисты из Cancer Research UK, передает Express.
"Если у человека возникает грудной кашель, следует обязательно проверить, есть ли в нем кровь. Кашель с кровью в мокроте - один из тех признаков, которые нельзя игнорировать", – сказано в материале.
Также среди симптомов, на которые стоит обратить внимание, специалисты выделили следующие: изменение в характере кашля (может звучать иначе или быть болезненным); одышка при нагрузках; боль в груди или плече; хронические инфекции грудной клетки; потеря аппетита и похудение; чувство постоянной усталости.
Среди причин развития рака легких медики отметили курение, воздействие радонового газа, влияние токсичных химикатов, туберкулез в анамнезе, наследственность, лечение других видов рака.