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Названы симптомы рака легких | Фото:07.01 02:50   MIGnews.com

Как распознать рак легких: названы симптомы

Симптомы рака легких не проявляются на ранних стадиях, однако заболевание все же можно распознать по некоторым изменениям в организме.

Об этом рассказали специалисты из Cancer Research UK, передает Express.

"Если у человека возникает грудной кашель, следует обязательно проверить, есть ли в нем кровь. Кашель с кровью в мокроте - один из тех признаков, которые нельзя игнорировать", – сказано в материале.

Также среди симптомов, на которые стоит обратить внимание, специалисты выделили следующие: изменение в характере кашля (может звучать иначе или быть болезненным); одышка при нагрузках; боль в груди или плече; хронические инфекции грудной клетки; потеря аппетита и похудение; чувство постоянной усталости.

Среди причин развития рака легких медики отметили курение, воздействие радонового газа, влияние токсичных химикатов, туберкулез в анамнезе, наследственность, лечение других видов рака.


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