07.01 00:20 MIGnews.com

Ученые рассказали, как вегетарианство разрушает мозг‍

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Американские ученые уверены, что отказ от мяса может привести к проблемам в работе мозга.Ученые установили, что употребление в пищу вегетарианской еды способствует уменьшению массы головного мозга. Это обстоятельство оказывает воздействие на развитие человека.Чтобы не нарушать пищевой баланс, нужно регулярно есть продукты животного происхождения. Специалисты напоминают, что организму нужны мясо, рыба, молоко. В противном случае начнется нехватка витамина В12.