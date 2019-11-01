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Названа неожиданная причина рака кожи | Фото:05.11 22:10   MIGnews.com

Названа неожиданная причина рака кожи

Некоторые виды рака кожи могут развиться из стволовых клеток, которые определяют цвет волос и находятся в волосяных фолликулах, а не в верхних слоях кожи.

К такому выводу пришли ученые из Нью-Йоркского университета на основании наблюдений за генетически модифицированными мышами и последующего подтверждения на образцах кожи человека, передает MedicalXpress.

Предыдущие исследования предполагали, что основной причиной развития меланомы является ультрафиолетовое излучение. Однако во время последних испытаний ученые выяснили, что онкогенные пигментные клетки мигрируют из фолликул к внешнему слою кожи, где и начинается развитие рака.

Злокачественные клетки начинают размножаться в эпидермисе, потом проникают в более глубокие слои кожи. Эти клетки теряют маркеры фолликулярного происхождения и приобретают характеристики клеток других кожных тканей.


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